Копик Элья Лейбов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопик Элья Лейбов

Копик Элья Лейбов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Копик Элья Лейбов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Оршанский уезд, Кохановичской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.