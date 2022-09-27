Кийсин Мендин Берг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКийсин Мендин Берг.

Кийсин Мендин Берг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кийсин Мендин Берг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Витебский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.