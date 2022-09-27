Мелетин Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелетин Федор Васильевич

Мелетин Федор Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мелетин Федор Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Шаламовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.