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Степанов Макар Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Степанов Макар Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Петровский уезд, Троицкая, с. Бузувлев

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