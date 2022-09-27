Карьев Федор Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарьев Федор Макс.

Карьев Федор Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Карьев Федор Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Меленковский уезд, Ляховской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.