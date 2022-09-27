Сувернев Павел Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСувернев Павел Евдокимович

Сувернев Павел Евдокимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сувернев Павел Евдокимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с. Баланд.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.