Мальцас Август Иоган. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцас Август Иоган.

Мальцас Август Иоган.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мальцас Август Иоган.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Верроский уезд, Староанценской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.