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Хаткулин Гайнула Хайрулин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хаткулин Гайнула Хайрулин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Соликамский уезд, Юсвенск., Ямандильска

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