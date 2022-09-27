Шумейко Трофим Вуколов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумейко Трофим Вуколов

Шумейко Трофим Вуколов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шумейко Трофим Вуколов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Конотопский уезд, Батуринской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.