Аблязов Газизулла Ваниуллин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАблязов Газизулла Ваниуллин

Аблязов Газизулла Ваниуллин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Аблязов Газизулла Ваниуллин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Татищевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.