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Шубин Прох. Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шубин Прох. Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Раненбурский уезд, Колыбельск., д. Истогн.

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