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Журкин Матвей Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Журкин Матвей Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Цивильский уезд, Шибыльг., д.Аргаевой

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