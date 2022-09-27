Жолнеров Ив. Елизар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖолнеров Ив. Елизар.

Жолнеров Ив. Елизар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жолнеров Ив. Елизар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Екатерининской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.