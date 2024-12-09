Маркелов Яков Маркелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркелов Яков Маркелович

Маркелов Яков Маркелович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Маркелов Яков Маркелович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Сычёвский уезд, Ерызенская, Покл. Горы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.