Озеров Терент. Онемпад. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОзеров Терент. Онемпад.

Озеров Терент. Онемпад.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Озеров Терент. Онемпад.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Щигровский уезд, Шестопаловской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.