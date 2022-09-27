Ермаков Федор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмаков Федор Тимофеевич

Ермаков Федор Тимофеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ермаков Федор Тимофеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.