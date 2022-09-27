Малыгин Игнат. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыгин Игнат. Вас.

Малыгин Игнат. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Малыгин Игнат. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тарский уезд, Сиврийской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.