Трофимов Конст. Анан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимов Конст. Анан.

Трофимов Конст. Анан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трофимов Конст. Анан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Петровский уезд, Кожинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.