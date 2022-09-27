Мероликин Петр Дм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМероликин Петр Дм.

Мероликин Петр Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мероликин Петр Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Благовещенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.