Ополовников Даниил Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОполовников Даниил Петров

Ополовников Даниил Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ополовников Даниил Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Костромской уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.