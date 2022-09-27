Воробьев Кузьма Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Кузьма Степанович

Воробьев Кузьма Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Воробьев Кузьма Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Астраханский уезд, Кишковка с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.