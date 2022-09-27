Букато Владим. Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБукато Владим. Семенович

Букато Владим. Семенович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Букато Владим. Семенович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Дисненский уезд, Перебродская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.