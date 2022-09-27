Давыдов Георг. Дан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Георг. Дан.

Давыдов Георг. Дан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Давыдов Георг. Дан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Хопёрский округ, Преображенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.