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Сайфулин Харитд. Зайнитдинов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сайфулин Харитд. Зайнитдинов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Печерская

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