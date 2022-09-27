Сакирка Филипп Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСакирка Филипп Давидович

Сакирка Филипп Давидович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сакирка Филипп Давидович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Курячевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.