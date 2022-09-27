Александров Василий Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександров Василий Александров

Александров Василий Александров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Александров Василий Александров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Завьяловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.