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Белин Марк Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Белин Марк Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Алексан. в., Плесопурин.

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