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Отев Сергей Кир.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Отев Сергей Кир.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Яренский уезд, Жешартск. д. Гaмcкoй.

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