Бузунов Гавр. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБузунов Гавр. Петр.

Бузунов Гавр. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бузунов Гавр. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Землянский уезд, Касторенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.