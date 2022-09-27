Илючик Никита Франц. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлючик Никита Франц.

Илючик Никита Франц.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Илючик Никита Франц.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Пинский уезд, П. Загорской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.