Жуков Евдоким Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуков Евдоким Степанович

Жуков Евдоким Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жуков Евдоким Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Широкоуступская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.