Вартанов Ашот Сукияс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВартанов Ашот Сукияс.

Вартанов Ашот Сукияс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вартанов Ашот Сукияс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Казахский уезд, о-ва Ахум и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.