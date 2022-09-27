Евсеев Кирилл Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсеев Кирилл Федорович

Евсеев Кирилл Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Евсеев Кирилл Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Россошанская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.