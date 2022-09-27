Щукин Степ. Матв. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩукин Степ. Матв.

Щукин Степ. Матв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Щукин Степ. Матв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Зарайский уезд, с. Алпатьево

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.