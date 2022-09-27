Сурков Андрей Полик. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСурков Андрей Полик.

Сурков Андрей Полик.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сурков Андрей Полик.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Карсунский уезд, Сызганской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.