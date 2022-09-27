Баринов Пав. Осип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаринов Пав. Осип.

Баринов Пав. Осип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Баринов Пав. Осип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Вяземский уезд, д. Борки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.