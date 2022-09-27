Грабовецкий Владисл. Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрабовецкий Владисл. Иосифов

Грабовецкий Владисл. Иосифов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Грабовецкий Владисл. Иосифов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Тырновской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.