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Кузнецов Григорий Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузнецов Григорий Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Паньшинская

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