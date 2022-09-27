Гаврилец Никиф. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилец Никиф. Вас.

Гаврилец Никиф. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гаврилец Никиф. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, с. Пески.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.