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Вертягин Егор Николаевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вертягин Егор Николаевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Вольский уезд, д. Грязновки

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