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Кадыра Каюм Кадырович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кадыра Каюм Кадырович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Мамадышский уезд, с. Парлова

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