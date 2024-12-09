Матющенко Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатющенко Никита

Матющенко Никита

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Матющенко Никита
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Васильевской, д. Каменка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.