Резниченко Алексей Авксентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезниченко Алексей Авксентьев

Резниченко Алексей Авксентьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Резниченко Алексей Авксентьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Полтавская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.