Сидорин Александр Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидорин Александр Дмитр.

Сидорин Александр Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сидорин Александр Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, Зубовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.