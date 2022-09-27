Сизой Семен Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСизой Семен Захарович

Сизой Семен Захарович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сизой Семен Захарович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Старобельский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.