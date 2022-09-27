Ильченко Герас. Алекс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльченко Герас. Алекс.

Ильченко Герас. Алекс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ильченко Герас. Алекс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Замостянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.