Пуц Павел Афан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПуц Павел Афан.

Пуц Павел Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пуц Павел Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Куликовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.