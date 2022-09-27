Ольмберг Эрист Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльмберг Эрист Ив.

Ольмберг Эрист Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ольмберг Эрист Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Эстляндская губерния, Ревельский уезд, Иоганисгофской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.