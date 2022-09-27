Советов Илья Влад. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоветов Илья Влад.

Советов Илья Влад.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Советов Илья Влад.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Старицкий уезд, Дарской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.