Ознобихин Зиновий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОзнобихин Зиновий Григорьев

Ознобихин Зиновий Григорьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ознобихин Зиновий Григорьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Оханский уезд, Сепычевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.